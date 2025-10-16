Ore 14 Sera di Milo Infante prolungato fino a dicembre
Rai 2 continua a crescere il giovedì sera grazie a Milo Infante. Il conduttore e giornalista, volto ormai stabile della rete, porta a casa un nuovo traguardo: il suo “Ore 14 Sera” sarà in onda fino a dicembre. L’indiscrezione arriva da Davide Maggio, che in anteprima conferma la decisione della rete di prolungare il programma oltre le otto puntate inizialmente previste. Da esperimento estivo a colonna del palinsesto. Ripartito lo scorso 11 settembre, “Ore 14 Sera” ha preso il via come spin-off del popolare talk pomeridiano “Ore 14”. Dopo il buon riscontro ottenuto in estate, Rai 2 ha deciso di puntare ancora sul format, dedicato a inchieste e casi di cronaca nera raccontati con il taglio diretto e asciutto che caratterizza Infante. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
