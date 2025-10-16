Ore 14 Sera di Milo Infante prolungato fino a dicembre

Tivvusia.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rai 2 continua a crescere il giovedì sera grazie a Milo Infante. Il conduttore e giornalista, volto ormai stabile della rete, porta a casa un nuovo traguardo: il suo “Ore 14 Sera” sarà in onda fino a dicembre. L’indiscrezione arriva da Davide Maggio, che in anteprima conferma la decisione della rete di prolungare il programma oltre le otto puntate inizialmente previste. Da esperimento estivo a colonna del palinsesto. Ripartito lo scorso 11 settembre, “Ore 14 Sera” ha preso il via come spin-off del popolare talk pomeridiano “Ore 14”. Dopo il buon riscontro ottenuto in estate, Rai 2 ha deciso di puntare ancora sul format, dedicato a inchieste e casi di cronaca nera raccontati con il taglio diretto e asciutto che caratterizza Infante. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

ore 14 sera di milo infante prolungato fino a dicembre

© Tivvusia.com - “Ore 14 Sera” di Milo Infante prolungato fino a dicembre

Contenuti che potrebbero interessarti

ore 14 sera miloOre 14 Sera, Milo Infante svela nuovi retroscena su Garlasco: tutte le news - Nuovo appuntamento con il talk di Rai 2 in versione serale: tutte le anticipazioni di questo giovedì 16 ottobre. Secondo libero.it

ore 14 sera miloGarlasco, nuovi retroscena e testimonianze inedite a Ore 14 Sera: le anticipazioni della puntata di stasera (giovedì 16 ottobre) - Torna questa sera in tv "Ore 14 Sera", il talk di approfondimento condotto da Milo Infante su Rai 2. Secondo msn.com

ore 14 sera miloOre 14 Sera, anticipazioni della puntata di stasera 16 ottobre - Insieme ai consueti ospiti del programma, il conduttore Milo Infante analizzerà le ultime novità su uno d ... corrieredellumbria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ore 14 Sera Milo