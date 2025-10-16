Ordine dei medici | Acquisto antibiotici senza ricetta malcostume italiano

(Adnkronos) – "L’Organizzazione mondiale della sanità indica l’antibiotico-resistenza come una delle principali cause di morte del futuro. È un tema essenziale e un allarme vero, che deve essere affrontato con determinazione per ridurre l’utilizzo degli antibiotici e salvaguardare la salute delle persone". Lo ha detto Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

