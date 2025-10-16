Ora la Fiera decolla nello spazio con Bex debutta un nuovo evento dedicato alla space economy
Sono numerosissime le tecnologie nate proprio per un utilizzo nell’aerospazio e oggi di impiego comune: dai materassi memory foam agli occhiali antiriflesso, dal wi-fi alla telemedicina, dalle fotocamere miniaturizzate degli smartphone ai sensori biometrici, fino all’aspirapolvere senza fili che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Fiera del 20 Settembre-San Bernardo di Decollatura (CZ)-I Giganti di Varapodio(RC)-3791680791 - facebook.com Vai su Facebook