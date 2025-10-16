Opposizioni in imbarazzo Ma con Palazzo Chigi non siglano ancora la pace

La pace di Gaza non fa deporre le armi alle opposizioni. In Aula, prima alla Camera e poi al Senato, c'è il ministro degli Esteri Antonio Tajani per un'informativa dopo il cessate il fuoco in Medio Oriente. Il governo di centrodestra auspica l'unità delle forze politiche, maggioranza e opposizione, nel sostenere il consolidamento della pace, affidando all'Italia un ruolo chiave nella missione a Gaza. Unità che però non arriva. I partiti di opposizione pongono una condizione: prima il riconoscimento della Palestina. E lamentano l'assenza in Aula del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al Senato il capogruppo Pd Francesco Boccia non risparmia attacchi all'esecutivo: "Tajani ci saremmo aspettati oggi parole sul futuro, perché la cronaca di questi giorni è nota a quest'Aula.

