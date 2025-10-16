OPPO Find X9 Series debutto globale a fine ottobre Ma la conosciamo già

La nuova serie sarà protagonista di un evento europeo, a Barcellona, ma le caratteristiche tecniche principali sono già note. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - OPPO Find X9 Series, debutto globale a fine ottobre. Ma la conosciamo già

Scopri altri approfondimenti

Find X9 Pro, Oppo anticipa il kit Hasselblad con un enorme teleconvertitore - X Vai su X

OPPO Find X9 Pro supera Xiaomi 17 Pro Max: stessa batteria, ma autonomia superiore #OPPOFindX9Pro https://gizchina.it/2025/10/oppo-find-x9-pro-test-batteria-autonomia/ - facebook.com Vai su Facebook

Oppo Find X9 e X9 Pro ufficiali: specifiche, disponibilità e pre-ordini Italia - Oppo Find X9 e X9 Pro ufficiali: specifiche, disponibilità e pre- Si legge su cellulare-magazine.it

OPPO annuncia la ColorOS 16: fluidità continua, AI più utile e dispositivi sempre connessi - OPPO svela ColorOS 16, prossima versione del sistema operativo che accompagnerà il debutto dell'attesissima Find X9 Series, con un focus su fluidità ... techzilla.it scrive

OPPO presenta la nuova ColorOS 16: tutte le novità che vederemo sulla Find X9 Series - OPPO ha svelato in anteprima ColorOS 16, l’ultima versione del suo sistema operativo, che verrà lanciato con la prossima Find X9 Series. Da cellulare-magazine.it