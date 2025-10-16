Operazione mini-invasiva per rimuovere lesione al pancreas | intervento di successo all' Istituto Tumori di Bari

E' stato eseguito con successo, nell'Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari, un intervento mini-invasivo di enucleoresezione pancreatica con risparmio d’organo per una rara lesione della testa del pancreas. L'operazione è stata effettuata su una donna di 66 anni dal dottor Matteo Scaramuzzi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

