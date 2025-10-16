Operaio schiacciato tra due camion chiesto il processo per il datore di lavoro

MINERVINO DI LECCE - È stata fissata per il 24 novembre prossimo l’udienza preliminare dinanzi al giudice del tribunale di Lecce Angelo Zizzari per discutere la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla pm Donatina Buffelli nel procedimento sulla morte di Salvatore Spongano, l’operaio 55enne. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Operaio schiacciato tra due camion, chiesto il processo per il datore di lavoro - Nell'incidente avvenuto il 20 luglio del 2023 in un cantiere stradale a Minervino di Lecce perse la vita a 53 anni, Salvatore Spongano.

