Operaio precipita dal tetto di una cascina nel Milanese | il grave incidente sul lavoro

Per ragioni ancora da comprendere ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù dal tetto. Grave incidente sul lavoro nel Milanese, a Cascina Conca, Morimodo, poco dopo le 10 di giovedì. Un uomo di 66 anni è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario, dopo aver sbattuto la schiena al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

