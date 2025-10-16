Operaio precipita dal tetto di una cascina nel Milanese | il grave incidente sul lavoro

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ragioni ancora da comprendere ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù dal tetto. Grave incidente sul lavoro nel Milanese, a Cascina Conca, Morimodo, poco dopo le 10 di giovedì. Un uomo di 66 anni è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario, dopo aver sbattuto la schiena al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

