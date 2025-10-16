Operaio cade da diversi metri di altezza e resta immobile i colleghi danno l’allarme

Castel del Piano (Grosseto), 16 ottobre 2025 – Grave incidente sul lavoro a Castel del Piano dove un operaio di 36 anni è caduto da diversi metri di altezza mentre stava lavorando in una cantina della zona. L'uomo, dopo la caduta, è rimasto a terra con traumi e lesioni. Sono stati i colleghi a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso, con il quale l'uomo è stato trasportato all'ospedale Le Scotte di Siena. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

