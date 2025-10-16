Operaio 21enne precipita da un'impalcatura Andrea Misson muore in ospedale dopo giorni di agonia
È morto in ospedale dopo giorni di agonia l'operaio di 21 anni che lo scorso 6 ottobre era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Trieste. Il ragazzo si chiamava Andrea Misson ed era originario di Paularo (provincia di Udine). Il 21enne era stato travolto da un tubo di colata del cemento ed era precipitato dall'impalcatura su cui stava operando. 🔗 Leggi su Fanpage.it
