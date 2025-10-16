Operaia schiacciata e uccisa da un macchinario in vetreria in aula quaranta testimoni

Ilpiacenza.it | 16 ott 2025

Al via il processo per la tragica morte sul lavoro di Nicoletta Palladini avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2022 nella vetreria di Borgonovo. Nella giornata del 15 ottobre infatti è stato definito il calendario delle udienze nelle quali sfileranno quaranta testimoni, nove dei quali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

