Operaia schiacciata e uccisa da un macchinario in vetreria in aula quaranta testimoni

Al via il processo per la tragica morte sul lavoro di Nicoletta Palladini avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2022 nella vetreria di Borgonovo. Nella giornata del 15 ottobre infatti è stato definito il calendario delle udienze nelle quali sfileranno quaranta testimoni, nove dei quali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

