Operai licenziati a Prato proseguono le proteste | i Sudd Cobas chiedono la ‘clausola sociale’

Firenzetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Introdurre una “clausola sociale” anche clausola sociale anche nelle filiere della moda, che preveda la presa di responsabilità dei committenti. E' la proposta lanciata da Prato dai sindacalisti Sudd Cobas Firenze Prato oggi 16 ottobre, dinanzi al Pronto Moda OLAA di via del Molinuzzo dove è in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

