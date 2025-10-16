Open Day gratuito all' Antica Dimora ai Lecci

Casertanews.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre, dalle 10 alle 19, l’Antica Dimora ai Lecci a Caiazzo apre le porte per una giornata speciale per scoprire una delle location più affascinanti e innovative del territorio. Adagiata tra le colline caiatine, la Dimora, firmata dal paesaggista Gianni Medoro, rappresenta un esempio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

