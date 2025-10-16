Onore ai fratelli Ramponi Strage di carabinieri il post che scatena la polemica

Un messaggio glaciale, pubblicato all’improvviso, ha sollevato un’ondata di sdegno e acceso il dibattito in tutta Italia. Mentre la commozione travolge ancora il Paese per una tragedia che ha lasciato tutti senza parole, sui social basta una frase per scatenare una tempesta che sembra non placarsi. Poche ore dopo l’esplosione che ha sconvolto Castel d’Azzano, un post tagliente pubblicato su Facebook da Enrico Mantoan – il nome che da mesi fa discutere come presunto “Fleximan” – ha fatto tremare la rete. L’immagine della deflagrazione e quella frase, “Onore ai fratelli Ramponi”, sono bastate per dividere l’opinione pubblica in due fronti opposti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

