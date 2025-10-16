One-Punch Man 3 un animatore difende il lavoro dalle critiche | JC Staff deve sopravvivere

Movieplayer.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le polemiche sull'animazione della terza stagione di One-Punch Man, l'animatore di One Piece Vincent Chansard prende le difese dello studio JC Staff, spiegando che le colpe non vanno attribuite solo agli artisti ma anche ai comitati di produzione. Il ritorno di One-Punch Man con la sua terza stagione avrebbe dovuto essere un trionfo, ma la delusione visiva ha acceso un acceso dibattito. Mentre i fan puntano il dito contro JC Staff, un nome autorevole dell'animazione, Vincent Chansard, invita a guardare oltre la superficie delle critiche. Dietro le polemiche su One-Punch Man Quando One-Punch Man tornò nel 2019 sotto la guida di JC Staff, il pubblico si divise: da un lato chi apprezzava la continuità narrativa, dall'altro chi rimpiangeva la spettacolarità di Madhouse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

one punch man 3 un animatore difende il lavoro dalle critiche jc staff deve sopravvivere

© Movieplayer.it - One-Punch Man 3, un animatore difende il lavoro dalle critiche: "JC Staff deve sopravvivere"

Leggi anche questi approfondimenti

one punch man 3One Punch Man 3: scopri dove e quando vedere l'episodio 2, la battaglia si avvicina - Se non vuoi perderti neanche un minuto di One Punch Man, ecco l'ora e le piattaforme per seguire il secondo episodio della terza stagione. Si legge su anime.everyeye.it

one punch man 3One-Punch Man: la stagione 3 è davvero così deludente? - Punch Man mantiene le promesse, tra design curato, animazione e le aspettative dei fan. anime.everyeye.it scrive

one punch man 3One Punch Man 3: c'è la data di uscita. Ecco tutte le anticipazioni - Tra dubbi generali sulla scelta del regista e sul trailer, la nuova stagione di One Punch Man è pronta per tornare ... Segnala skuola.net

Cerca Video su questo argomento: One Punch Man 3