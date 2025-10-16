One-Punch Man 3 un animatore difende il lavoro dalle critiche | JC Staff deve sopravvivere
Dopo le polemiche sull'animazione della terza stagione di One-Punch Man, l'animatore di One Piece Vincent Chansard prende le difese dello studio JC Staff, spiegando che le colpe non vanno attribuite solo agli artisti ma anche ai comitati di produzione. Il ritorno di One-Punch Man con la sua terza stagione avrebbe dovuto essere un trionfo, ma la delusione visiva ha acceso un acceso dibattito. Mentre i fan puntano il dito contro JC Staff, un nome autorevole dell'animazione, Vincent Chansard, invita a guardare oltre la superficie delle critiche. Dietro le polemiche su One-Punch Man Quando One-Punch Man tornò nel 2019 sotto la guida di JC Staff, il pubblico si divise: da un lato chi apprezzava la continuità narrativa, dall'altro chi rimpiangeva la spettacolarità di Madhouse. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
