Omicidio Vassallo domani a Salerno la seconda udienza del processo

Si terrà domani, 17 ottobre, la seconda udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo. E alla vigilia dell'appuntamento in aula, uno degli imputati, il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, ha chiesto e ottenuto il rinvio della manifestazione organizzata in suo sostegno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

*Omicidio Vassallo, Ente Parco si costituisce parte civile* ? La decisione è stata formalizzata dal dell'Ente Giuseppe Coccorullo attraverso una delibera Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #parco #ente #omicidio #dell #delibera #vassallo #parte #ci - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Vassallo, domani la seconda udienza in Tribunale - SALERNO – Domani, venerdì 17 ottobre 2025, si terrà presso il Tribunale di Salerno la seconda udienza del processo per l’omicidio di Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore” ucciso nel 2010 in ... Scrive marigliano.net

Omicidio Vassallo: dopo la strage di Castel d'Azzano, rinviato il presidio a sostegno di Cagnazzo - La manifestazione a sostegno del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, imputato per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, prevista per domani 17 ottobre, è ... Secondo msn.com

Omicidio Vassallo, il figlio Antonio: “Al processo sempre presente, certo che gli imputati siano coinvolti nel delitto” - “Andrò a tutte le udienze e voglio guardare negli occhi gli imputati, sono sicuro che sono coinvolti nell’omicidio di mio padre”. Scrive ilfattoquotidiano.it