Omicidio Vassallo domani a Salerno la seconda udienza del processo

Si terrà domani, 17 ottobre, la seconda udienza del processo per l'omicidio di Angelo Vassallo. E alla vigilia dell'appuntamento in aula, uno degli imputati, il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, ha chiesto e ottenuto il rinvio della manifestazione organizzata in suo sostegno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

