Omicidio-suicidio a San Benedetto anziano uccide la moglie e poi si spara L' orrore in casa scoperto dai parenti

Leggo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha puntato la pistola contro la moglie uccidendola e poi verso sé stesso, suicidandosi in un'abitazione in via Volta a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). È su. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Omicidio-suicidio a San Benedetto, anziano uccide la moglie e poi si spara. L'orrore in casa scoperto dai parenti

