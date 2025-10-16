Omicidio Stefani chiesto l’ergastolo per Gualandi | Bugiardo e manipolatore è omicidio volontario

Repubblica.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la pm l’ex comandante dei vigili urbani di Anzola dell’Emilia “non ha mai detto la verità su nulla”. La vigile uccisa nel maggio 2024 da un colpo di pistola al volto. 🔗 Leggi su Repubblica.it

omicidio stefani chiesto l8217ergastolo per gualandi bugiardo e manipolatore 232 omicidio volontario

© Repubblica.it - Omicidio Stefani, chiesto l’ergastolo per Gualandi: “Bugiardo e manipolatore, è omicidio volontario”

Approfondisci con queste news

omicidio stefani chiesto l8217ergastoloSofia Stefani, la pm: «Gualandi ha mentito a tutti, l'ha usata sul lavoro e manipolata sessualmente. Non doveva avere la pistola» - Nel processo per l'omicidio di Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni uccisa ad Anzola Emilia (Bologna) e per il cui omicidio è imputato l'ex comandante della Polizia ... Segnala msn.com

omicidio stefani chiesto l8217ergastoloOmicidio Sofia Stefani, la Corte d'Assise stoppa la richiesta dei legali di Gualandi: «No a nuove perizie» - Ora inizia la discussione finale del processo che vede imputato l'ex comandante di Anzola per l'omicidio della vigile ... corrieredibologna.corriere.it scrive

omicidio stefani chiesto l8217ergastoloOmicidio Stefani, il no della Corte. Respinte le richieste dei difensori - I legali di Gualandi: "Quegli esami erano necessari" ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Stefani Chiesto L8217ergastolo