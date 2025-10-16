Omicidio Stefani chiesto l’ergastolo per Gualandi | Bugiardo e manipolatore è omicidio volontario

Per la pm l’ex comandante dei vigili urbani di Anzola dell’Emilia “non ha mai detto la verità su nulla”. La vigile uccisa nel maggio 2024 da un colpo di pistola al volto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Omicidio Stefani, chiesto l’ergastolo per Gualandi: “Bugiardo e manipolatore, è omicidio volontario”

