Omicidio Sofia Stefani la pm accusa Gualandi | Ha detto bugie a tutti sua versione mai convincente

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pm Lucia Russo accusa l'ex comandante Giampiero Gualandi, imputato per l'omicidio volontario della collega Sofia Stefani nel maggio 2024 in Emilia: "La sua versione è piena di menzogne". Il telefono della vittima dimostrerebbe le falsità dette "alla moglie, all'amante e a molte altre persone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

