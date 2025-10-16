Omicidio Pamela Genini le amicizie con Elisa Bartolotti e Nicole Limonta | la linea di costumi ' Ep SheLux' e il presunto giro di escort

16 ott 2025

Secondo alcune informazioni raccolte da Il Giornale d’Italia, dietro all'omicidio della 29enne Pamela Genini potrebbe esserci un presunto giro di prostituzione, in cui la vittima era coinvolta e a cui sarebbero forse a conoscenza Elisa Bartolotti, sua socia in affari, e Nicole Limonta, amica stretta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

