Omicidio Pamela Genini il gip | Gianluca Soncin potrebbe uccidere la madre e l' ex della vittima

Gianluca Soncin potrebbe uccidere ancora. Lo scrive il gip di Milano, Tommaso Perna, nel provvedimento di convalida del fermo e del carcere per il killer di Pamela Genini, 29enne uccisa nella sera del 14 ottobre in via Iglesias a Milano. Per il 52enne sussistono le esigenze cautelari. “Potrebbe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell'omicidio della fidanzata Pamela Genini, che è stato interrogato stamane dal gip di Milano Tommaso Perna. Soncin, assistito dall'avvocato Simona Luceri, ha scelto la linea - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Milano Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Songin, il 52enne accusato dell’omicidio di Pamela Genini. La sua legale al #GR1 “Non è lucido”. @aridigiorgio - facebook.com Vai su Facebook

Soncin non risponde al gip e resta in carcere, poteva uccidere l'ex di Pamela - Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare, come richiesto dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella nelle indagini ... Come scrive ansa.it

“Ha sofferto, ha capito di morire”: Soncin aveva deciso da una settimana la “spedizione per uccidere” Pamela Genini - È questo uno dei passaggi contenuti nell’ordinanza emessa dal gip di Milano, Tommaso Perna, che ha convalidato il fermo e disposto il carcere ... Secondo fanpage.it

Pamela Genini, Soncin resta in carcere: «Lei ha sofferto, si è accorta che stava morendo. Spedizione decisa da giorni» - Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per la morte di Pamela Genini, uccisa due giorni fa con 24 coltellate in casa a Milano, deve restare in carcere: lo ha deciso il ... Scrive corriereadriatico.it