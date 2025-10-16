Omicidio Pamela Genini il gip | Gianluca Soncin potrebbe uccidere la madre e l' ex della vittima

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin potrebbe uccidere ancora. Lo scrive il gip di Milano, Tommaso Perna, nel provvedimento di convalida del fermo e del carcere per il killer di Pamela Genini, 29enne uccisa nella sera del 14 ottobre in via Iglesias a Milano. Per il 52enne sussistono le esigenze cautelari. “Potrebbe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

