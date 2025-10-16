Omicidio Pamela Genini il compagno della madre | Mai accorti di nulla sembrava felice L’amica | Mi mandava le foto dei lividi

Milano, 16 ottobre 2025 – “ Non ci siamo mai accorti di nulla, quando la vedevamo si mostrava felice, se l’avessimo saputo l’avremmo aiutata, l’abbiamo vista lunedì, ha trascorso la giornata con la sua famiglia, col padre, la madre, i fratelli, era tranquillissima”. Sono le parole del compagno della madre di Pamela Genini, uccisa due giorni fa in casa sua a Milano dal fidanzato Gianluca Soncin che avrebbe voluto lasciare, ai microfoni di ‘Ore 14’ in onda su Rai 2 condotto da Milo Infante. Pamela Genini, 29 anni, ammazzata dal compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, in una foto pubblicata sul suo profilo instagram. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

