Omicidio Pamela Genini Gianluca Soncin fa scena muta nell' interrogatorio il legale | Non si è ancora reso conto A casa trovati coltelli e pistole
Come prevedibile Gianluca Soncin si avvale della facoltà di non rispondere. All'indomani dell'arresto per l'omicidio di Pamela Genini, sua ex fidanzata, il 52enne è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it
Giovedì mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate martedì sera a Milano Pamela Genini, che voleva lasciarlo. Dopo il delitto il 52enne, alla vista - facebook.com Vai su Facebook
Lei lo voleva lasciare; lui l'ha uccisa a coltellate. Gianluca Soncin, con cui Pamela Genini aveva una relazione, è accusato di omicidio, aggravato da premeditazione, stalking e crudeltà Elena Paba #GR1 - X Vai su X
Cosa sappiamo sull’omicidio di Pamela Genini, uccisa in casa a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Pamela Genini è stata uccisa nella serata del 14 ottobre in casa, in zona Gorla a Milano, dal compagno Gianluca Soncin ... fanpage.it scrive
Omicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin fa scena muta nell'interrogatorio, il legale: «Non si è ancora reso conto». Messo in cella d'isolamento - Come prevedibile Gianluca Soncin si avvale della facoltà di non rispondere. Come scrive msn.com
Femminicidio a Milano, l’ultimo sms di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura. Chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Secondo ilgiorno.it