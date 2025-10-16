Omicidio Nada Cella sentenza attesa a dicembre Soracco ai giudici | Non ho mai nascosto nulla

Il processo per l'omicidio di Nada Cella, trovata morta nel 1996 a Chiavari, è alle battute finali. La sentenza è attesa a dicembre. Annalucia Cecere, principale imputata, è accusata di aver ucciso la ragazza, mentre Marco Soracco, datore di lavoro della 25enne, è a processo per favoreggiamento. Oggi il commercialista ha fatto dichiarazioni spontanee in aula: "Non ho mai nascosto nulla, mettete fine al mio immeritato calvario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

omicidio nada cella sentenzaProcesso per l’omicidio di Nada Cella, il 18 dicembre la sentenza. Oggi ha parlato Soracco - Sarà pronunciata il 18 dicembre la sentenza del processo per l’omicidio di Nada Cella, 24enne uccisa a Chiavari nel 1996 nello studio del commercialista ... Segnala radioaldebaran.it

omicidio nada cella sentenzaOmicidio Cella: Soracco, estraneo a vicenda. Cecere? Non ho idea - Spero che la corte metta, una volta per tutte, la parola fine al mio lungo e immeritato calvario". Lo riporta ansa.it

Nada Cella, Soracco in aula: “Non avevo interesse per Cecere. Spero che la Corte ponga fine al mio calvario” - Il commercialista ha rilasciato lunghe dichiarazioni spontanee, ma non si è sottoposto a interrogatorio. Secondo msn.com

