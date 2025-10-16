Omicidio Nada Cella sentenza attesa a dicembre Soracco ai giudici | Non ho mai nascosto nulla
Il processo per l'omicidio di Nada Cella, trovata morta nel 1996 a Chiavari, è alle battute finali. La sentenza è attesa a dicembre. Annalucia Cecere, principale imputata, è accusata di aver ucciso la ragazza, mentre Marco Soracco, datore di lavoro della 25enne, è a processo per favoreggiamento. Oggi il commercialista ha fatto dichiarazioni spontanee in aula: "Non ho mai nascosto nulla, mettete fine al mio immeritato calvario". 🔗 Leggi su Fanpage.it
