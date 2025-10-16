Omicidio Murgia c' è un indagato | Non c' entro Cosa cercano gli inquirenti

“ Io non ho paura. È solo che sono pressato da queste cose. Io non ho niente di cui aver paura. Glielo dico e glielo sottoscrivo. Poi ne parleremo: io non c’entro niente. Sto vivendo, mi creda, un incubo ”. E quanto afferma l'ex fidanzato di Manuela Murgia: l'uomo, ieri intervistato da Filomena Rorro per “ Chi l'ha visto? ”, è attualmente indagato per omicidio volontario. Il caso di Manuela Murgia, scomparsa a 16 anni da Is Mirrionis in provincia di Cagliari, ritrovata cadavere nel canyon di Tuvixeddu il 4 febbraio 1995, è stato di recente aperto, dopo due archiviazioni nel tempo per suicidio. Oggi però gli inquirenti ritengono che si tratti di omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

