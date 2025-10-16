Omicidio Meligrana a Gioia del Colle la svolta dopo quasi dieci anni | ricostruito il delitto nella sala slot
Dopo quasi un decennio di indagini, la verità sull’omicidio di Cosimo Meligrana, il 45enne freddato il 19 febbraio 2016 in una sala slot di Gioia del Colle, sembra finalmente emergere La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con una conferenza stampa tenuta in Procura questa mattina, ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it
