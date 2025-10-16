Omicidio Genini killer Gianluca Soncin non risponde al gip convalidato il fermo trovate nella sua casa decine di coltelli e 5 pistole scacciacani
Soncin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip Tommaso Perna ha convalidato il fermo e la custodia cautelare temendo che "nella sua follia omicidiaria" il killer possa "prendere di mira" anche l'ex di Pamela, con cui lei era rimasta in buoni rapporti Gianluca Soncin, il 52enne or. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
