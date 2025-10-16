Omicidio Genini il compagno della mamma della vittima | Pamela sembrava felice mai visto segni di violenza

«Non ci siamo mai accorti di nulla, quando la vedevamo era felice. Se avessimo saputo, l?avremmo aiutata». A parlare è il compagno della mamma di Pamela Genini, la 39enne. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Omicidio Genini, il compagno della mamma della vittima: «Pamela sembrava felice, mai visto segni di violenza»

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Songin, il 52enne accusato dell'omicidio di Pamela Genini. La sua legale "Non è lucido".

Giovedì mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate martedì sera a Milano Pamela Genini, che voleva lasciarlo. Dopo il delitto il 52enne, alla vista

