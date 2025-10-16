Omicidio Genini amica Nicole Limonta rivela | Mi inviava foto di lividi le violenze duravano da 1 anno temeva per la madre e la sorella - VIDEO
Ai microfoni di 'Mattino Cinque' è intervenuta l'amica intima della vittima, facendo luce su un rapporto di coppia complesso, segnato da ricatti psicologici e violenze fisiche "Le violenze andavano avanti da almeno un anno". Stanno emergendo nuovi inquietanti dettagli sulla vita di coppia del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l’ex prima dell’omicidio: “È entrato, di’ alla polizia di non citofonare” - X Vai su X
Tg3. . Interrogatorio di garanzia nel carcere di San Vittore a Milano per Gianluca Soncin, l'uomo che ha ucciso a coltellate la sua ex fidanzata, Pamela Genini. È accusato di omicidio premeditato e stalking. - facebook.com Vai su Facebook
Pamela Genini/ L’amica Nicole: “Se avesse denunciato l’avrebbe ammazzata comunque, la minacciava” - L'omicidio di Pamela Genini a Storie Italiane con l'intervista a Nicole, una delle migliori amiche della vittima: ecco che cosa ha detto ... ilsussidiario.net scrive
Omicidio Pamela Genini, Soncin “muto” davanti al pm. L’amica della vittima: “Mi mandava le foto dei lividi” - Un interrogatorio lampo e nessuna risposta: davanti al giudice per le indagini preliminari, Gianluca Soncin ha scelto di non parlare sull’omicidio di Pamela ... Scrive pupia.tv
Il killer di Pamela Genini non risponde al gip. Le violenze prima dell’omicidio: calci, minacce, lividi, una pistola puntata - A Milano Gianluca Soncin, 52 anni, accusato di aver ucciso Pamela Genini con 24 coltellate: silenzio davanti al giudice, quartiere in lutto. blitzquotidiano.it scrive