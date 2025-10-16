Omicidio Diabolik | l' 8 gennaio al via il processo d' Appello per il killer di Fabrizio Piscitelli

Si aprirà con l'anno nuovo, il prossimo 8 gennaio, il processo d'Appello a Raul Esteban Calderon, alias Gustavo Alejandro Musumeci, per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili Lazio, noto come 'Diabolik', ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

