Omicidio Diabolik | l' 8 gennaio al via il processo d' Appello per il killer di Fabrizio Piscitelli
Si aprirà con l'anno nuovo, il prossimo 8 gennaio, il processo d'Appello a Raul Esteban Calderon, alias Gustavo Alejandro Musumeci, per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili Lazio, noto come 'Diabolik', ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Le verità del capo ultrà Marco Ferdico: dal funerale di Diabolik all’omicidio di Vittorio Boiocchi https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/21/news/verita_marco_ferdico_diabolik_vittorio_boiocchi-424859823/?ref=twhl… - X Vai su X
Omicidio Diabolik, 8 gennaio al via il processo di Appello - Si aprirà il prossimo 8 gennaio il processo d’Appello a Raul Esteban Calderon per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili, noto come ‘Diabolik’, ucciso con un colpo di pistola ... Secondo adnkronos.com
Droni, appostamenti e migliaia di euro spesi per uccidere il 'Barba'. La guerra silenziosa per prendersi Roma - La guerra silenziosa per prendersi Roma Dopo l'omicidio di Fabrizio Piscitelli un effetto domino ha invaso la città. Scrive romatoday.it