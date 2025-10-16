Omicidio di Stefano Cena | tre giovani indagati si indaga sul movente
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le indagini della Procura di Tivoli. La Procura di Tivoli ha iscritto nel registro degli indagati tre ragazzi tra i 20 e i 25 anni in relazione alla morte di Stefano Cena, il giostraio 65enne di Capena, piccolo comune alle porte di Roma, deceduto il 14 ottobre in seguito a una violenta aggressione avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. In corso accertamenti per ricostruire la dinamica. In una nota ufficiale, il procuratore Andrea Calice ha spiegato che, con la collaborazione della Compagnia dei Carabinieri di Monterotondo e della Stazione di Capena, sono in corso indagini approfondite per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, accertare il movente dell’aggressione e identificare eventuali altri complici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
