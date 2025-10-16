Omicidio di Sofia Stefani la pm in aula | Confermate le accuse a Gualandi Ha mentito a tutti

“Siamo alla fine di questo lungo dibattimento, e le contestazioni a carico di Giampiero Gualandi hanno trovato conferma”.?Con queste parole la procuratrice aggiunta Lucia Russo ha aperto la requisitoria davanti alla Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, nel processo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it