Omicidio di Sofia Stefani chiesto l’ergastolo per l’ex comandante Gualandi | Ha mentito su tutto anche oltre i limiti della fantasia
La procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, imputato per l’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, uccisa il 16 maggio 2024 all’interno del comando dove entrambi avevano lavorato. La richiesta è arrivata al termine di una lunga e dura requisitoria della pm Lucia Russo, davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Pasquale Liccardo. Secondo l’accusa, Gualandi avrebbe sparato alla giovane donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Un delitto che la procura ritiene volontario e aggravato sia dal legame affettivo sia dai futili motivi. 🔗 Leggi su Open.online
