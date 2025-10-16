Omicidio di Sofia Stefani chiesto l’ergastolo per l’ex comandante Gualandi | Ha mentito su tutto anche oltre i limiti della fantasia

Open.online | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della Polizia locale di Anzola dell’Emilia, imputato per l’omicidio di  Sofia Stefani, 33 anni, uccisa il 16 maggio 2024 all’interno del comando dove entrambi avevano lavorato. La richiesta è arrivata al termine di una lunga e dura requisitoria della pm Lucia Russo, davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Pasquale Liccardo. Secondo l’accusa, Gualandi avrebbe sparato alla giovane donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. Un delitto che la procura ritiene  volontario e aggravato  sia dal legame affettivo sia dai futili motivi. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

omicidio sofia stefani chiestoOmicidio della vigilessa Sofia Stefani, chiesto l'ergastolo per Giampiero Gualandi - La Procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia Locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’omicidio volontario della collega Sofia Stefani, 33 anni, c ... Lo riporta msn.com

omicidio sofia stefani chiestoOmicidio di Sofia Stefani, chiesto l’ergastolo per l’ex comandante Gualandi: «Ha mentito su tutto, anche oltre i limiti della fantasia» - È un delitto consumato con ferocia e per futili motivi». Come scrive msn.com

omicidio sofia stefani chiestoOmicidio dell’ex vigilessa Stefani, chiesto l’ergastolo per Gualandi. La pm: “Ha mentito a tutti" - Bologna, sotto accusa il 63enne ex comandante della polizia locale di Anzola, iniziata la requisitoria del pubblico ministero: “Non aveva ragione di pulire l'arma quel giorno. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Sofia Stefani Chiesto