Omicidio di Pamela Genini il gip | Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione una settimana prima | La vittima si è accorta che moriva ha sofferto

L'avvocato: "Non lucido e fisicamente dimesso". A casa sua trovati altri coltelli e pistole scacciacani. Il 52enne resta in carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio di Pamela Genini, il gip: "Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione una settimana prima" | "La vittima si è accorta che moriva, ha sofferto"

Contenuti che potrebbero interessarti

Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l’ex prima dell’omicidio: “È entrato, di’ alla polizia di non citofonare” - X Vai su X

Giovedì mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate martedì sera a Milano Pamela Genini, che voleva lasciarlo. Dopo il delitto il 52enne, alla vista - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio a Milano: Soncin non risponde al gip e resta in carcere - Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare, come richiesto dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella nelle indagini ... Scrive ansa.it

Omicidio di Pamela Genini: Gianluca Soncin si avvale della facoltà di non rispondere davanti al gip - Gianluca Soncin, il 52enne accusato dell’omicidio di Pamela Genini, la giovane di 29 anni uccisa a coltellate nel suo appartamento di Milano, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante ... Segnala reggiotv.it

Femminicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin in silenzio davanti al gip. L’avvocato: “Non è lucido” - Accusato del femminicidio di Pamela Genini, Gianluca Soncin si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lo riporta ilfattoquotidiano.it