Omicidio di Pamela Genini il gip | Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione a casa una settimana prima | La vittima si è accorta che stava morendo ha sofferto

Il 52enne resta in carcere. L'avvocato: "Non lucido e fisicamente dimesso". A casa sua trovati altri coltelli e pistole scacciacani.

Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l'ex prima dell'omicidio: "È entrato, di' alla polizia di non citofonare"

Giovedì mattina si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso con almeno 24 coltellate martedì sera a Milano Pamela Genini, che voleva lasciarlo. Dopo il delitto il 52enne, alla vista

Pamela Genini uccisa dal compagno, Soncin in silenzio davanti al Gip. L'ex: un anno di violenze - L'avrebbe ammazzata "al culmine di una serie di condotte persecutorie" e "dopo averla ripetutamente minacciata di morte"

Femminicidio a Milano: Soncin non risponde al gip e resta in carcere - Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare, come richiesto dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella nelle indagini

Pamela Genini uccisa perché "o con me, o con nessun altro". Il gip riconosce tutte le aggravanti a Soncin - Il giudice preliminare Tommaso Perna convalida il fermo per Soncin che il 14 ottobre ha ucciso la fidanzata a Milano.