Omicidio di Gabriela e Renata carabiniere a processo | non raccolse la denuncia della vittima di femminicidio

Modena, 16 ottobre 2025 – E' stata fissata per il prossimo 20 gennaio l'udienza dibattimentale davanti al collegio, nel procedimento con giudizio immediato che vede imputato il luogotenente dei carabinieri di Castelfranco Emilia, accusato di non aver raccolto la denuncia, il 13 luglio 2021, di Gabriela Trandafir. Gabriela Trandafir, uccisa a Cavazzona L'accusa al militare. Parliamo della donna che, un anno dopo, venne uccisa dal marito, Salvatore Montefusco, insieme alla figlia Renata. Il militare è accusato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio e di non aver proceduto, nei termini stabiliti, alle indagini richieste dalla Procura, quando la denuncia venne presentata, il giorno dopo, in un'altra caserma.

