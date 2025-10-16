Omicidio di Francesco Fortugno | vent’anni fa l’agguato mortale al vicepresidente della Calabria

Thesocialpost.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Fortugno era il vice presidente del Consiglio regionale della Calabria e un medico stimato, eletto nel centrosinistra. Il 16 ottobre 2005 la sua vita venne tragicamente spezzata: mentre partecipava alle primarie dell’Unione presso un seggio di Locri, fu assassinato in un agguato mafioso. Un killer a volto coperto gli sparò cinque colpi di pistola all’interno del seggio elettorale, davanti a decine di testimoni attoniti, per poi dileguarsi nella confusione. L’omicidio di Fortugno fu immediatamente percepito come un attacco alle istituzioni democratiche, sconvolgendo l’opinione pubblica calabrese e nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

omicidio di francesco fortugno vent8217anni fa l8217agguato mortale al vicepresidente della calabria

© Thesocialpost.it - Omicidio di Francesco Fortugno: vent’anni fa l’agguato mortale al vicepresidente della Calabria

Scopri altri approfondimenti

omicidio francesco fortugno vent8217anniVenti anni fa la 'ndrangheta uccise Fortugno. Mattarella: “La vita della democrazia calabrese è stata segnata da quell'omicidio” - “L’uccisione di Francesco Fortugno a opera di sicari di una cosca della ’ndrangheta ha segnato la vita della democrazia della comunità calabrese in modo ... Riporta msn.com

omicidio francesco fortugno vent8217anniFrancesco Fortugno, un omicidio politico - R50 / Vent’anni fa, il 16 ottobre 2005, il vicepresidente del consiglio regionale della Calabria, eletto con la Margherita, fu ucciso mentre stava andando a ... Segnala repubblica.it

omicidio francesco fortugno vent8217anniVentennale assassinio Fortugno, Mattarella: "Repubblica si inchina alla sua memoria" - Messaggio del Capo dello Stato inviato alla famiglia del vicepresidente della Regione ucciso dalla 'ndrangheta ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Francesco Fortugno Vent8217anni