Omicidio di Francesco Fortugno | vent’anni fa l’agguato mortale al vicepresidente della Calabria

Francesco Fortugno era il vice presidente del Consiglio regionale della Calabria e un medico stimato, eletto nel centrosinistra. Il 16 ottobre 2005 la sua vita venne tragicamente spezzata: mentre partecipava alle primarie dell’Unione presso un seggio di Locri, fu assassinato in un agguato mafioso. Un killer a volto coperto gli sparò cinque colpi di pistola all’interno del seggio elettorale, davanti a decine di testimoni attoniti, per poi dileguarsi nella confusione. L’omicidio di Fortugno fu immediatamente percepito come un attacco alle istituzioni democratiche, sconvolgendo l’opinione pubblica calabrese e nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

