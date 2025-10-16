Omicidio di Edoardo Sarchi in Albania si è costituito l’uomo ricercato per il delitto

Luino (Varese), 16 ottobre 2025 – Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Edoardo Sarchi, 44 anni,imprenditore originario del luinese, ucciso lo scorso 27 settembre con un colpo di arma da fuoco in Albania, dove viveva da oltre vent’anni. Oggi si è costituito il presunto killer, Kamber Sulçaj, 48 anni, originario di Valona. L’uomo si è presentato alla Procura distrettuale di Argirocastro, nel sud del paese, dichiarando di aver deciso di arrendersi "solo perché sono stato dichiarato un ricercato”. Ieri non risultava avesse ammesso di essere l’autore del delitto, che ha scosso anche il varesotto dove la vittima aveva ancora amici e dove la famiglia d’origine è nota e stimata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

