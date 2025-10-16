Omicidio dell’ex vigilessa Stefani la pm al processo | Gualandi ha mentito a tutti

Bologna, 16 ottobre 2025 - Iniziata la discussione al processo di primo grado, ripreso questa mattina, a carico di Giampiero Gualandi, davanti alla Corte d’assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, pm Lucia Russo. Gualandi è accusato dell’ omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024. Il processo è ormai alle battute finali e oggi è iniziata la requisitoria della pm. Per la morte della ragazza è sotto accusa il 63enne ex comandante della polizia locale di Anzola de l l’Emilia, accusato dell’omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

