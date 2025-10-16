Omicidio della vigilessa Sofia Stefani chiesto l' ergastolo per Giampiero Gualandi

È arrivata la richiesta di condanna all’ergastolo per Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia Locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’ omicidio volontario della collega e compagna Sofia Stefani, 33 anni. La richiesta è stata formulata oggi, giovedì 16 ottobre 2025, dalla procuratrice capo di Bologna Lucia Russo. L'episodio risale al 16 maggio 2024, quando Stefani venne colpita a morte da un proiettile partito dalla pistola d’ordinanza di Gualandi, all’interno dell’ufficio del comando di polizia municipale di Anzola, dove entrambi lavoravano. Tra i due vi era una relazione extraconiugale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

