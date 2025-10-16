Omicidio della vigilessa Sofia Stefani chiesto l' ergastolo per Giampiero Gualandi

È arrivata la richiesta di condanna all’ergastolo per Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia Locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’ omicidio volontario della collega e compagna Sofia Stefani, 33 anni. La richiesta è stata formulata oggi, giovedì 16 ottobre 2025, dalla procuratrice capo di Bologna Lucia Russo. L'episodio risale al 16 maggio 2024, quando Stefani venne colpita a morte da un proiettile partito dalla pistola d’ordinanza di Gualandi, all’interno dell’ufficio del comando di polizia municipale di Anzola, dove entrambi lavoravano. Tra i due vi era una relazione extraconiugale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Omicidio della vigilessa Sofia Stefani, chiesto l'ergastolo per Giampiero Gualandi

Scopri altri approfondimenti

Parla lo psichiatra Vittorio Laviola, come consulente della difesa, in questa nuova udienza del procedimento per l’omicidio di Sofia Stefani, 33 anni, ex vigilessa, uccisa il 16 maggio 2024 - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio della vigilessa Sofia Stefani, chiesto l'ergastolo per Giampiero Gualandi - La Procura di Bologna ha chiesto l’ergastolo per Giampiero Gualandi, ex comandante della Polizia Locale di Anzola dell’Emilia, accusato dell’omicidio volontario della collega Sofia Stefani, 33 anni, c ... Si legge su msn.com

Omicidio Sofia Stefani, la pm accusa Gualandi: “Ha detto bugie a tutti, sua versione mai convincente” - La pm Lucia Russo accusa l'ex comandante Giampiero Gualandi, imputato per l'omicidio volontario della collega Sofia Stefani nel maggio 2024 in Emilia ... fanpage.it scrive

Sofia Stefani, la pm: «Gualandi ha mentito a tutti, l'ha usata sul lavoro e manipolata sessualmente. Non doveva avere la pistola» - Nel processo per l'omicidio di Sofia Stefani, la vigilessa di 33 anni uccisa ad Anzola Emilia (Bologna) e per il cui omicidio è imputato l'ex comandante della Polizia ... Riporta msn.com