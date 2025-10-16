Omicidio con modalità mafiose e rapina a mano armata | arresti dei carabinieri nel Barese
Operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Bari in corso da questa mattina. L'attività, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, è finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e di una rapina a mano armata. 🔗 Leggi su Baritoday.it
