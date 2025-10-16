Omicidio Cinzia Pinna 26enne indagato rigetta ogni accusa | Non sapevo nulla non ho neanche la tv in casa

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ventiseienne, indagato per favoreggiamento del reo confesso Emanuele Ragnedda nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna, ha spiegato di essere stato effettivamente nella tenuta dove si è consumato il delitto ma solo dopo alcuni giorni dalla scomparsa della 33enne, di cui però non sapeva nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Omicidio Cinzia Pinna, 26enne indagato rigetta ogni accusa: “Non sapevo nulla, non ho neanche la tv in casa” - Il ventiseienne, indagato per favoreggiamento del reo confesso Emanuele Ragnedda nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna, ha spiegato ... Secondo fanpage.it

omicidio cinzia pinna 26enneFemminicidio in Gallura, 26enne indagato ‘io estraneo ai fatti’ - Ha ribadito di essere estraneo ai fatti contestati Luca Franciosi, il 26enne lombardo ... Lo riporta msn.com

omicidio cinzia pinna 26enne“Cinzia Pinna troppo distante da Ragnedda”: dubbi sulla versione del killer, cosa emerge dai rilievi - Continuano le indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau l’11 settembre scorso. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cinzia Pinna 26enne