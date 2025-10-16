Omicidio Cinzia Pinna 26enne indagato rigetta ogni accusa | Non sapevo nulla non ho neanche la tv in casa
Il ventiseienne, indagato per favoreggiamento del reo confesso Emanuele Ragnedda nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna, ha spiegato di essere stato effettivamente nella tenuta dove si è consumato il delitto ma solo dopo alcuni giorni dalla scomparsa della 33enne, di cui però non sapeva nulla. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Omicidio di Cinzia Pinna, il giardiniere accusato da Ragnedda sarà interrogato in Procura L’uomo è indagato per favoreggiamento: il giovane era stato tirato in ballo dal reo confesso del delitto - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Cinzia Pinna, indagata una donna per favoreggiamento: "Aiutò a pulire il sangue e a comprare un divano nuovo". È la seconda dopo un 26enne lombardo - X Vai su X
Omicidio Cinzia Pinna, 26enne indagato rigetta ogni accusa: “Non sapevo nulla, non ho neanche la tv in casa” - Il ventiseienne, indagato per favoreggiamento del reo confesso Emanuele Ragnedda nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna, ha spiegato ... Secondo fanpage.it
Femminicidio in Gallura, 26enne indagato ‘io estraneo ai fatti’ - Ha ribadito di essere estraneo ai fatti contestati Luca Franciosi, il 26enne lombardo ... Lo riporta msn.com
“Cinzia Pinna troppo distante da Ragnedda”: dubbi sulla versione del killer, cosa emerge dai rilievi - Continuano le indagini sulla morte di Cinzia Pinna, la 33enne scomparsa a Palau l’11 settembre scorso. Secondo fanpage.it