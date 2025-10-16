Omaggio a Lucio Dalla con Onde de mar a Precenicco

Un omaggio a Lucio Dalla molto ricercato e curato con alcune canzoni intense che parlano di pace interiore e di fratellanza, interpretate dalla voce di Leonardo Zanier, accompagnato da una band di livello nazionale: Alberto Linari al piano e tastiere, Marco Grasselli alla chitarra, Paolo Muscovi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CIAO LUCIO – TRIBUTO A LUCIO DALLA Sabato 25 ottobre – Ore 21:30 – Roma, Stazione Birra Un omaggio speciale a uno dei più grandi poeti della musica italiana: Lucio Dalla La straordinaria band Ciao Lucio - Omaggio a Lucio Dalla, do - facebook.com Vai su Facebook

Smart arriva all’Eden con l’omaggio a Lucio Battisti di Leo Pari, Gianluca De Rubertis e Lino Gitto - Arezzo, 18 luglio 2025 – Smart arriva all’Eden con l’omaggio a Lucio Battisti di Leo Pari, Gianluca De Rubertis e Lino Gitto Primo appuntamento all’Arena Eden per Arezzo Smart Festival con un trio ... Da lanazione.it

Dieci notti con Biagio Antonacci al Vittoriale: “Il Vate, le onde e l’omaggio a Lucio Dalla” - museo di Gabriele D’Annunzio a Gardone Riviera: l’inizio sarà intimo, poi la carica pop Memento audere semper. Si legge su ilgiorno.it

Omaggio a De Gregori e Dalla nel festival del Carmine a Pavia - Una serata per omaggiare due grandi cantautori, Francesco De Gregori e Lucio Dalla, la cui collaborazione ha dato vita a una delle più belle pagine della musica italiana. Da laprovinciapavese.gelocal.it