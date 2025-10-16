Oltre la guerra le epidemie

Intanto nell’ovest del Sudan i paramilitari delle Forze di supporto rapido hanno completato l’accerchiamento della città di Al Fashir, l’ultima città controllata dall’esercito. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Oltre alla guerra civile il Sudan ha un altro problema: le malattie - Alcune come colera e dengue si stanno diffondendo in modo incontrollato, anche a causa del collasso delle infrastrutture sanitarie ... Come scrive ilpost.it

Un faro sul Sudan. Un'epidemia di colera piomba nella crisi umanitaria più ignorata - La guerra civile tra l’esercito regolare del Sudan (Saf) e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) è entrata nel suo terzo anno e la spaventosa crisi umanitaria si è aggravata per un’epidemia di colera che ... Scrive huffingtonpost.it

Il Sudan tra il fuoco della guerra e l’epidemia di colera… centinaia di vittime e una crisi umanitaria soffocante - L'epidemia di colera aggrava la guerra in Sudan mentre ogni tentativo di negoziato viene respinto dagli islamisti. notizie.it scrive

