Oltre la guerra le epidemie

Intanto nell’ovest del Sudan i paramilitari delle Forze di supporto rapido hanno completato l’accerchiamento della città di Al Fashir, l’ultima città controllata dall’esercito. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Oltre la guerra, le epidemie

Nella #RepubblicaDemocraticadelCongo le donne diventano bersaglio e simbolo di una guerra che colpisce i corpi per annientare le coscienze. Oltre 7.000 vittime di violenza sessuale solo nei primi mesi del 2025 raccontano una tragedia che il mondo contin

Oltre le sbarre, oltre la guerra Studente detenuto dell'Ucciardone si laurea con 110 e lode sull'urgenza della pace. Il Rettore Midiri: "La cultura è presidio di giustizia sociale, inclusione e speranza di riscatto".

Oltre alla guerra civile il Sudan ha un altro problema: le malattie - Alcune come colera e dengue si stanno diffondendo in modo incontrollato, anche a causa del collasso delle infrastrutture sanitarie ... Come scrive ilpost.it

Un faro sul Sudan. Un'epidemia di colera piomba nella crisi umanitaria più ignorata - La guerra civile tra l’esercito regolare del Sudan (Saf) e le Forze di Supporto Rapido (Rsf) è entrata nel suo terzo anno e la spaventosa crisi umanitaria si è aggravata per un’epidemia di colera che ... Scrive huffingtonpost.it

Il Sudan tra il fuoco della guerra e l’epidemia di colera… centinaia di vittime e una crisi umanitaria soffocante - L'epidemia di colera aggrava la guerra in Sudan mentre ogni tentativo di negoziato viene respinto dagli islamisti. notizie.it scrive