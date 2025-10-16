Oltre gli extraprofitti il ruolo strategico delle assicurazioni secondo Pedrizzi
Il tema degli extraprofitti di banche ed assicurazioni è al centro del dibattito politico in vista della prossima legge di Bilancio ed il presidente dell’Ania, Giovanni Liverani, a scanso di equivoci tiene subito a precisare che: “per noi (cioè per il settore assicurativo, ndr ) non esistono sovraprofitti e se facciamo utili una buona parte finiscono nelle casse dello Stato con le imposte.Eventuali prelievi anomali a nostro carico non farebbero altro che depotenziare l’importantissimo ruolo sociale che svolgiamo per la protezione e la crescita del nostro Paese. Negli anni scorsi, siamo stati sistematicamente penalizzati. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
Istat ha diffuso i dati relativi alla povertà assoluta relativi al 2024. Nel 2024 Istat stima che siano oltre 2,2 milioni le famiglie in condizione di povertà assoluta, l’8,4% delle famiglie residenti, per un totale di 5,7 milioni di individui, il 9,8% dei residenti. Istat rileva q - facebook.com Vai su Facebook
Le coperture arrivano dal miglioramento dei conti pubblici e da entrate bancarie e assicurative: oltre 4 mld, tra extra-profitti, dividendi e deduzioni fiscali rinviate. Giorgetti: “L’obiettivo è sostenere famiglie e imprese, garantendo la sostenibilità della finanza pub - X Vai su X
Oltre gli extraprofitti, il ruolo strategico delle assicurazioni secondo Pedrizzi - Il tema degli extraprofitti di banche ed assicurazioni è al centro del dibattito politico in vista della prossima legge di Bilancio ed il presidente dell’Ania, Giovanni Liverani, a scanso di equivoci ... Lo riporta formiche.net