Il tema degli extraprofitti di banche ed assicurazioni è al centro del dibattito politico in vista della prossima legge di Bilancio ed il presidente dell’Ania, Giovanni Liverani, a scanso di equivoci tiene subito a precisare che: “per noi (cioè per il settore assicurativo, ndr ) non esistono sovraprofitti e se facciamo utili una buona parte finiscono nelle casse dello Stato con le imposte.Eventuali prelievi anomali a nostro carico non farebbero altro che depotenziare l’importantissimo ruolo sociale che svolgiamo per la protezione e la crescita del nostro Paese. Negli anni scorsi, siamo stati sistematicamente penalizzati. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Oltre gli extraprofitti, il ruolo strategico delle assicurazioni secondo Pedrizzi