Oltre duemila meteoriti italiane catalogate grazie a Space It Up!

FIRENZE – L’università di Firenze lancia la prima campagna italiana di catalogazione delle meteoriti. L’iniziativa, parte del progetto Space It Up!, mira a classificare oltre duemila campioni custoditi in musei e centri di ricerca sparsi sul territorio nazionale. Si tratta di un patrimonio scientifico unico, appartenente alla categoria dei beni naturalistici planetologici, materiale extraterrestre finora solo parzialmente censito. La campagna prende il via utilizzando la normativa Bnpl (Beni Naturalistici – Planetologia), adottata dal Ministero della Cultura come standard nazionale per la catalogazione di reperti spaziali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

