Firenze, 16 ottobre 2025 – Offrire cura, sostegno e continuità alle persone con una malattia cronica in fase avanzata, anche fuori dall’ospedale. È questo l’obiettivo del progetto “Cure palliative e leniterapia: continuità ospedale-territorio” promosso da File – Fondazione italiana di leniterapia Ets, che si è appena concluso con oltre 100mila euro raccolti grazie al supporto di Intesa Sanpaolo e Cesvi attraverso il programma Formula. Un’iniziativa che ha permesso di finanziare il lavoro quotidiano di medici, infermieri e psicologi impegnati a garantire la presa in carico dei pazienti e delle loro famiglie, sia in ospedale che a domicilio, assicurando un percorso di assistenza personalizzato e continuo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 100mila euro per le cure palliative: il progetto di File sostenuto da Intesa Sanpaolo e Cesvi