Gli agricoltori si preparano per la tradizionale raccolta delle olive destinate ai frantoi. Quest’anno, però, l’ oro verde ligure è messo a rischio da due arcinemici: la mosca olearia e la cecidomia delle foglie. Ad alimentare la rapida proliferazione di queste specie infestanti è stato il clima estivo altalenante che ha fatto registrare temperature estreme nella seconda metà di giugno e successivamente, da luglio, più miti. Nonostante l’entità del danno, sarà nota solo al termine del raccolto, in Liguria è atteso un calo della produzione intorno al 32%: nel 2024 l’oro verde aveva raggiunto le 328mila tonnellate, oggi si stima che potrebbe raggiungere solo le 220mila tonnellate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Olio l’oliva dal gusto amaro. La produzione sarà in salita. Colpa di mosca e cecidomia

