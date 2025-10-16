Olio EVO a prezzi stracciati scatta l' allarme di Italia Olivicola e CIA | Rischio frodi altissimo

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Olio extravergine d’oliva, dichiarato come “italiano”, venduto all’ingrosso a 7,7 euro e anche a 7eurokg. “Occorre che vendite di questo tipo siano messe sotto la lente di ingrandimento degli organismi di controllo”. È quanto ha chiesto Italia Olivicola a Patrizio Giacomo La Pietra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

FRODI Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA - Italia Olivicola e CIA Agricoltori Italiani lanciano l’allarme per il rischio di frode sull’olio extravergine d’oliva spacciato per italiano ... Riporta statoquotidiano.it

olio evo prezzi stracciatiAl via la terza stagione di molitura al frantoio del Consorzio Olio EVO FVG - Nuove attrezzature e crescita delle superfici a olivo in Friuli Venezia Giulia. Scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Olio Evo Prezzi Stracciati