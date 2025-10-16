Olio EVO a prezzi stracciati scatta l' allarme di Italia Olivicola e CIA | Rischio frodi altissimo
Olio extravergine d’oliva, dichiarato come “italiano”, venduto all’ingrosso a 7,7 euro e anche a 7eurokg. “Occorre che vendite di questo tipo siano messe sotto la lente di ingrandimento degli organismi di controllo”. È quanto ha chiesto Italia Olivicola a Patrizio Giacomo La Pietra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
#OliodiOliva: Anche ad agosto #prezzi sostanzialmente stabili. [Pubblicata l'ultima analisi su prezzi e mercato dell'olio di oliva] @unioncamere @SocialMasaf - X Vai su X
Rilevazione dei prezzi dell'olio di oliva delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Giornata di mercato dell'olio 09 Ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
FRODI Olio extravergine a prezzi stracciati: allarme frodi da Italia Olivicola e CIA - Italia Olivicola e CIA Agricoltori Italiani lanciano l’allarme per il rischio di frode sull’olio extravergine d’oliva spacciato per italiano ... Riporta statoquotidiano.it
Al via la terza stagione di molitura al frantoio del Consorzio Olio EVO FVG - Nuove attrezzature e crescita delle superfici a olivo in Friuli Venezia Giulia. Scrive nordest24.it