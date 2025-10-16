Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | la cerimonia d' apertura sarà diffusa e un inno all' armonia

Sarà un racconto di bellezza, creatività e identità italiana quello che prenderà vita il 6 febbraio 2026 allo Stadio di San Siro, quando il mondo intero si accenderà per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.Oggi, proprio dal cuore dello stadio che ospiterà. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

